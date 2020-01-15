大忠國小警局參訪 警察姊姊分享故事 19:112020/01/15 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德區大忠國小舉辦戶外教育課程活動，學生到八德警分局四維派出所參訪。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區大忠國小舉辦戶外教育課程活動，學生到八德警分局四維派出所參訪。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市八德區大忠國小舉辦戶外教育課程活動，學生到八德警分局四維派出所參訪。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市八德區大忠國小舉辦戶外教育課程活動，學生到八德警分局四維派出所參訪，員警解說裝備，警察姐姐林夢庭、蕭婉如也透過小故事分享，提醒學童不要隨便拿陌生人的東西及遇到突發狀況時的應對方式。 此外員警還舉行了答題送小獎品的活動，學童搶答的有趣過程，讓派出所內外充滿著童趣笑聲，不但讓學童對警察工作更加認識外，也對防範犯罪及交通安全有些許認識，警方也藉著此次活動教導這群國家未來的主人翁，將犯罪防治、交通教育的觀念向下紮根，讓小朋友們有更正確的觀念保護自己。 (中時 ) #學童 #活動 #警察 #教育 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 年關將至 八德警會勘交通重點 19:342020/01/12 社會 旺視界》多一點彈性 康軒耕耘30年 盼教科書別再以審代編 04:102020/01/13 生活新聞 基隆春節年貨市場 警推彈性交通疏導 15:232020/01/13 生活 盼孩子們愛上音樂 成功特校校長上台與孩子們尬舞 17:182020/01/13 生活 台中首座 麗寶賽車場兒交館啟用 23:232020/01/13 生活 全國椰林講堂 啟動臺灣教學資源平台計畫 04:102020/01/14 證券．權證 賴香伶點名這部會首長應調整 呼籲內閣改組別派系分贓 17:292020/01/14 政治 台南行春好精采 黃偉哲：助遊客好行駛好停車 17:312020/01/14 生活 警友會慰勞春節執勤警察同仁 致贈鹽燈祈平安 21:222020/01/14 社會 學者：環評缺少專業人員 淡北交通問題恐難解 15:312020/01/15 生活 社會熱門新聞 彰化9旬翁過馬路遭輾斃 行車紀錄器畫面曝光 - 社會 提蔡英文博士論文不存在 彭文正敗訴 - 刑案 UBER女司機太正 他忍不住霸王硬上弓慘了 - 萬象 男幸運錯過被伊朗擊落那班飛機 只因為這原因 - 社會 高雄出現野人？ 老翁孤身住路旁樹叢23年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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