桃園市八德區大忠國小舉辦戶外教育課程活動，學生到八德警分局四維派出所參訪。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德區大忠國小舉辦戶外教育課程活動，學生到八德警分局四維派出所參訪。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德區大忠國小舉辦戶外教育課程活動，學生到八德警分局四維派出所參訪，員警解說裝備，警察姐姐林夢庭、蕭婉如也透過小故事分享，提醒學童不要隨便拿陌生人的東西及遇到突發狀況時的應對方式。

此外員警還舉行了答題送小獎品的活動，學童搶答的有趣過程，讓派出所內外充滿著童趣笑聲，不但讓學童對警察工作更加認識外，也對防範犯罪及交通安全有些許認識，警方也藉著此次活動教導這群國家未來的主人翁，將犯罪防治、交通教育的觀念向下紮根，讓小朋友們有更正確的觀念保護自己。

(中時 )