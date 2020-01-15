金友莊15日錄衛視《請問你是哪裡人》透露近況，與已逝藝人高凌風育有二女一男的她表示現在一肩扛起家計，「就是壓力大的話會有頭痛。」期許孩子們能夠早日學會獨立，完成人生使命。

她坦言大女兒葛子揚早已畢業，跟弟弟一樣闖蕩演藝圈，倒是葛兆恩(寶弟)從大陸拍完戲回來，這學期仍有二十多學分待修畢，也曾提到現在收入還無法養家；二女兒也不過十六歲，仍就讀專一，是個很喜歡唱歌跳舞的女孩，「她個性跟我一樣都內向，應該不適合演藝圈，要是三個都走演藝圈，我儼然是個星媽，但這一行真的好走嗎？」

孩子逐漸長大了，為此她開始規劃自己的退休生活，只是現階段光家裡基本開銷就上看十萬，「我每天都在想這些問題，或許就是在熬個幾年，我可是一個民主的媽媽，當然希望孩子們能夠做自己有興趣的事情。」過年期間是否期待寶弟包紅包孝敬她？她苦笑說：「他收入沒交給我，男生開銷大，應該早花光了！」

(中時 )