苗栗市公所進行景觀布置，設置龍形象燈籠，妝點南苗三角公園。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市公所因應年節氣氛，活絡城市，在南苗三角公園、中正路、經國路、苗栗火車站後站、市公所廣場，進行景觀布置，以龍、鼠等意象的燈籠，活絡市街夜晚，喜迎金鼠年及（火旁）龍系列活動，讓返鄉過年的民眾及遊客，感受客庄的熱鬧。

苗栗市公所主任祕書邱宏宬說明，配合踩街路線的「五行龍」，另有可愛造型的龍意象，「飛龍在天」設置於三角公園，象徵引領中正路讓的「行運一條龍」，另於經國路上、（火旁）龍之夜場地的河濱公園路口，設置「雙龍搶珠」燈籠，為（火旁）龍系列活動暖身，苗栗市公所前廣場與大樓則以閃爍不同色彩的燈飾妝點嚴肅辦公建築。並在苗栗後火車站擺設以「老鼠娶親」為主題的燈籠，迎接金鼠年。

邱宏宬指出，景觀布置將點燈至元宵節，盼能讓民眾感受過年喜氣的熱鬧氛圍，並期待年度盛事的（火旁）系列活動。他強調，今年獨創（火旁）龍七部曲，加入牽龍儀式打造客家龍神壇，呈現糊龍、牽龍、點睛、迎龍、跈龍、（火旁）龍、化龍的（火旁）龍文化，讓「客家龍神」從客庄的守護神擴及成全民的守護神。

(中時 )