車上查獲手槍６把、長槍１把、長短槍子彈１批，以及毒品海洛因、安非他命及吸食器等。（警方提供／彰化報導）

大選過後春節將近，彰化警方加強轄區治安及人民安全，全力掃蕩槍毒，彰化警方日前鎖定11日在芳苑鄉開槍討債的游姓與謝姓男子，沒想到在拘捕過程中，犯嫌拒捕開車衝撞偵防車，警方開槍制止，犯嫌也因開車衝撞自己也掛彩，雖然圍捕過程中也有警方受傷，但最後還是靠優勢警力，將３名犯嫌逮捕歸案，並移送地檢署偵辦。

警方調查，住在福興鄉的游難與謝男，11日到芳苑鄉漢寶村討債，朝被害人家中開槍警示，被害人害怕報警，彰化刑事警察大隊、鹿港分局及芳苑分局成立專案小組，在多日監控掌握犯嫌動態，於13日執行搜索拘捕，在拘捕過程中，犯嫌甚至開車衝撞員警的偵防車，造成偵防車頭毀損，芳苑分局偵查隊分隊長楊智群也在壓制犯嫌過程中，左手腕挫傷，所幸就醫後無大礙。

警方表示，當時車上除了游、謝姓男子，還有一名莊姓女犯嫌，並在車上查獲手槍６把、長槍１把、長短槍子彈１批，以及毒品海洛因、安非他命及吸食器等，並在福興鄉查獲犯嫌改造槍枝器具一批，全案以槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並針對槍枝及毒品來源擴大偵辦。

(中時 )