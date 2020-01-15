活動發起人精湛建設總經理陳志聲（前右）說，願有生之年一直陪伴弱勢孩童，年年歲末圍爐、送禮物，持續帶給社會歡樂。（張妍溱攝）

「2020愛你、愛你」21年送愛不間斷，台中市精湛建設15日舉行「送愛到人間」圍爐餐會，今年募集700萬元善款物資，除了贈送社福團體設備、5部交通車，活動高潮「愛的集氣」加碼送7部機車；活動發起人精湛建設總經理陳志聲說，願有生之年一直陪伴弱勢孩童，年年歲末圍爐、送禮物，持續帶給社會歡樂。

「小丑叔叔來囉！」小朋友見到「神祕嘉賓」走進場，開心歡呼鼓掌，活動發起人陳志聲手拿麥克風，年年主持，以不同造型現身，每次令人驚豔，今年以「小丑」為造型，陳志聲穿上五顏六色的小丑服飾、2倍大的皮鞋，走起路來浮誇有趣，逗得台下小朋友哈哈大笑。

活動掀高潮，陳志聲與台上貴賓透過巨型打氣筒為「愛的集氣」大紅心氣球充氣，在一片加油吶喊聲中，台上氣球瞬間爆破，歡樂送出汽車、機車、電腦等大禮，受邀的社福團體全收到「陳叔叔」給的新年大禮，大家互道恭喜，也藉由活動喚起社會溫暖、關懷弱勢。

今年「送愛到人間」圍爐餐會，千人參加席開近80桌，陳志聲也帶父母出席，與大家同歡；陳說，現場大小朋友通通有獎，讓每1位小朋友、師長、家長及社志工們，感受社會的溫暖關懷跟鼓勵。今年精湛建設邀請家扶基金會、伊甸基金會等10家社福機構、400個家庭一同圍爐，場面熱鬧溫馨。

「禮物時間到了！」在拉拉熊與唐老鴨帶領之下，帶領活動禮物車進場，台上準備50個大玩偶，糖果、玩具讓台下小朋友們抽獎。適逢鼠年，傑利鼠邀台下慢飛天使們跳熱舞，小朋友拿到新年玩具，各個開心極了，難掩喜悅地說：「謝謝！」，學童們提早收到壓歲錢，感受社會滿滿的溫暖。

活動最後在數百盞點燃的紅色愛心燈光下，與眾人齊唱「感恩的心」的旋律中感動溫馨落幕，活動發起人精湛建設總經理陳志聲呼籲，慢飛天使在成長過程中，其背後家庭所承受的壓力，及社會的異樣眼光，一般社會大眾更應關注，適時給予這些家庭支持與鼓勵。

(中時 )