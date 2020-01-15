2020東京奧運射箭代表隊第3場選拔賽第2天，男子反曲弓暫居第二的魏均珩，在循環對抗賽拿下6勝1負，拉近與領先者湯智鈞的差距，平常迷動漫的鄧宇成則成功搶到11.5點紅利，守住第三席次，東京奧運資格誰屬？明天拍板定案。

2020東京奧運射箭代表隊第3場選拔賽明天繼續在屏東大仁科技大學進行最後一天賽程，將選出男子前三、女子前二，加上去年在世界射箭錦賽反曲弓女子組個人賽奪金，直接取得奧運門票的女將「雷母」雷千瑩，共6名選手為2020東京奧運射箭賽正選國手。

之前兩場選拔賽男子反曲弓排名前四者分別是湯智鈞積點31.5分、魏均珩29分，鄧宇成21分，戴宇軒19.5分，這次在屏東進行的第三場選拔賽，首日進行兩輪對抗賽，第二、三天各進行一輪循環對抗賽，八位選手每天各比七場，每個對手都要對到。

今天循環對抗賽結果，原本排第二的魏均珩6勝1負最佳，個人再添8分積分，蘇于洋5勝2負次之積分7分、鄧宇成和洪晟皓同為4勝3負、湯智鈞和高浩文同為3勝4負，余冠燐2勝5負，原本排第四的戴宇軒1勝6負。

目前總排名(等全部比完才會換算成對應積點)湯智鈞仍排第一、魏均珩續居第二但拉近差距，鄧宇成守住第三並拉大與第四名的拉距，蘇于洋、洪晟皓躍居四、五，戴宇軒由第四掉至第七，余冠燐第八。

對於自己今天6勝1負、只有一場輸蘇于洋的表現，魏均珩平常心以對，他說：「蘇于洋射得很棒，今天現場的風還是有點亂，但比昨天好一點，我就要求自己做好自己的動作，希望不斷突破自我。」

湯智鈞說自己比較慢熱，動作又容易跑掉，去年世青射箭賽沒比好，讓他陷入低潮，一度怎麼射都射不好，加上太想要射出好成績去比奧運，自己給自己太大壓力，第一場奧運選拔賽時超緊張，狀況不是很理想，還好有慢慢調整回來。

在第三場選拔賽漸入佳境的鄧宇成透露，今天策略是搶循環對抗賽紅利，穩住第三，「今天的勝場數雖然不漂亮，但成功搶到紅利11.5點。」身為動漫迷的他動漫展時也會去排隊，動漫公仔、小說和掛軸都是他的收藏品，至於會不會在比賽中扮成喜歡的動漫角色，鄧宇成靦腆回應：「不會啦！」一旁的魏均珩笑說：「我還比較可能。」隨後魏均珩補充：「等我哪一天想不開的時候，或許會吧！」

射箭選手鄧宇成私下熱愛動漫。(中華民國射箭協會提供/陳筱琳傳真)

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