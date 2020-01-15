台南市消防局為為慶祝119消防節並喚醒民眾防火、防災憂患意識，由消防之友會第一辦事處、大台南家長協會、台南市政府消防局第一大隊於18日上午7時30分至12時在新營區公園道40米蓮棚架（新民國小對面）辦理「鼠來寶、保平安」防災、趣味闖關大挑戰暨園遊會嘉年華。

活動內容有小朋友最愛的趣味闖關活動，有套圈圈、不倒翁、九宮格、彈珠台等5個關卡，每過一關就可獲得獎勵，秒數前3名者，另頒發禮券。

消防局特別請人打造一台巨無霸彈珠台，參加者先抽出一張消防宣導牌，再把彈珠撥進那一格就算過關，不少消防同仁也興致勃勃的試玩。

此外，這次也設計了消防體驗集章活動，讓民眾體驗CPR操作、保命三要訣停躺滾、地震自保要訣、火場應變常識等等，讓民眾在闖關遊戲中學習到防火防災知識外，過關後還可兌換豐富的消防宣導品。

今年摸彩活動也準備了多樣大獎，有電視機、腳踏車，還有許多豐富的獎項等著大家來摸彩，摸彩品多到無法想像，讓大家除了得到滿滿的防火防災知識外，摸彩活動也讓大家滿載而歸。

(中時 )