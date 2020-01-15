萊鎂醫（6633）昨（15)日宣布，旗下治療阻塞性睡眠呼吸中止症的治療裝置及其商業計劃，在北美規模最大的生技新創早期投資會議RESI Conference中，打敗入選的35家公司，得到創新挑戰賽第一名的佳績。

據估計，美國約有5千萬人口患有阻塞性睡眠呼吸中止症而未就診，每年有200萬的美國人會經由醫師的診斷而建議接受陽壓呼吸器治療，但同時也有將近一半的人因為不適應陽壓呼吸器在一年內放棄治療。整個美國市場一年估計有美金40億的呼吸器商機。

萊鎂醫表示，此次RESI於美國時間1月14日在舊金山舉行，該會議聚集了全球醫療健康產業領域中最新的科技，以及來自各國的早期投資者，今年共有35家公司被選入RESI Innovation Challenge - 創新挑戰賽，該公司唯一來自台灣的醫材廠，受惠奪冠優勢，將有助於產品進軍國際市場。

RESI 健康醫療早期投資會議聚集了家族辦公室、創投基金、私募基金、天使投資集團、Fortune 500大型醫藥器材企業創投基金等多種類別的投資者，RESI Innovation Challenge創新挑戰賽，提供給正在籌資的新創企業家一個最佳舞台，向與會者展示他們的技術及募資需求。

萊鎂醫開發的「口腔負壓治療技術」，目前在全球共有155個專利，也是全球唯一的負壓呼吸器廠商。在美國、德國、日本、台灣做多國臨床研究，累積共有三十多篇的國際臨床發表論文，治療成功率約在75%，也證實了負壓治療技術的有效性。

萊鎂醫的產品已獲得歐盟、澳洲、以色列、泰國、馬來西亞、越南、新加坡、香港，以及台灣的認證，同時在進行美國、中國的認證申請。

(工商 )