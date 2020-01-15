新北捷運公司15日舉辦「淡海輕軌啟動行動支付服務」記者會，由新北市副市長陳純敬主持開通儀式，宣布啟用行動支付服務，民眾出門只要帶著手機就可以輕鬆地搭乘。

淡海輕軌綠山線11個車站由幾米量身打造公共藝術作品，為淡水觀光的一大亮點，自前年底通車至今，吸引了超過400萬人次前來欣賞與搭乘，原已可使用一卡通電子票證搭乘，15日再宣布啟用LINE Pay乘車碼行動支付服務，成為雙北地區第1個在大眾運輸軌道系統導入以行動支付直接進站搭乘的場域。

為鼓勵北部淡海輕軌周邊通勤族及前往觀光旅遊民眾多加利用，並體驗LINE Pay乘車碼行動支付的便利，即日起至2020年2月14日啟用首月，用LINE Pay乘車碼搭乘淡海輕軌票價全額免費，另2020年2月底前，搶先使用LINE Pay乘車碼搭乘淡海輕軌滿5次，前600名還可額外獲得LINE Pay Money(原「LINE Pay 一卡通帳戶」)儲值金50元。

此外，2020年3月1日至3月31日期間使用LINE Pay乘車碼搭乘淡海輕軌滿5次並於活動網頁登錄，前300名更可獲得限量版「淡海輕軌個人特製版記名一卡通」乙張，版面為特別設計的淡海輕軌限量款，符合資格獲贈者的票卡為個人專屬的記名一卡通，卡片背面印有個人專屬的LINE Pay Money轉帳收款碼，票卡可連結LINE Pay Money即能直接掃碼轉帳使用，若付款時卡片內餘額不足將自動加值，省去超商或捷運站現金加值的麻煩。

目前北部已啟用LINE Pay乘車碼的交通運具有新北市的淡海輕軌，以及先前開通的新北臺北客運795木柵平溪線、965板橋九份金瓜石線兩線觀光路線。

一卡通表示，將持續與政府與各交通業者合作，陸續將LINE Pay乘車碼的服務擴增至不同大眾交通工具，讓民眾出門只要帶手機，消費搭車通通搞定。

(工商 )