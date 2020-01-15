開春第一部恐怖國片《女鬼橋》集結金鐘演員群精湛演出，讓觀眾看到抖、看到狂尖叫。以校園恐怖傳說為背景，繼而在直播撞鬼事件中令《女鬼橋》的恐怖指數直接炸開，該片集結演技底子超硬的各路金鐘入圍明星共襄盛舉一同助陣，包括孟耿如、林哲熹、嚴正嵐、詹宛儒和張寗皆獲金鐘獎提名肯定。很常看鬼片的孟耿如更說：「我光看劇本就已經毛骨悚然了！」嚴正嵐、張寗、詹宛儒都為了演出《女鬼橋》，聲嘶力竭狂尖叫，也被導演笑稱是本片網羅了許多「尖叫專業戶」。

嚴正嵐曾演出《屍憶》，新片《女鬼橋》被導演力讚「尖叫專業戶」。（傳影互動提供）

《女鬼橋》導演奚岳隆第一次大膽挑戰恐怖片，但是他卻說：「自己完全不敢看鬼片！就是因為害怕鬼片帶來的氛圍可以讓你感覺深陷其中，不過這反而能讓我更知道怎麼掌握拍攝鬼片的氣氛和節奏。」他找來的都是有拍過恐怖電影經驗的女演員，包括嚴正嵐曾經演出《屍憶》，張寗更在《屍憶》中扮演女鬼的角色，有「國民鬼娃」之稱的詹宛儒，在《紅衣小女孩2》和《魂求西門》精湛演出也在《女鬼橋》中再次展現，連導演第一次看到她演出都大呼：「不寒而慄，因為她連眼眶都會讓你感覺到恐懼！」另外他也請張寗先小試身手，張寗的中邪模樣已經超越導演的想像，馬上就讓導演覺得可以省下演員的表演學費了。

《女鬼橋》電影將校園熱門靈異話題改編，再加上曾因直播撞鬼鬧上新聞的真實事件，2018年一位同學凌晨獨自到女鬼橋直播，本來邊走邊說沒有異狀，直到眼尖網友在鏡頭上發現，直播背景的樹上疑似有一名身穿白衣女子飄在空中，不斷驚悚留言「快逃啊！」整起直播事件引起網路爆量熱議，轟動全台。本片以此為靈感觸發，集結《紅衣小女孩》、《粽邪》製作團隊打造全新年度話題之作，全片一連串不間斷的快節奏驚悚恐怖橋段，讓觀眾與角色心境同步，一路從頭膽顫心驚，直奔到最後驚人結局該片將在2月27日上映。

曾《我們與惡的距離》的林哲熹，登大銀幕主演新片《女鬼橋》要觀眾嚇破膽。（傳影互動提供）

曾在《屍憶》扮演女鬼的張寗，新片《女鬼橋》中邪模樣嚇呆導演。（傳影互動提供）

詹宛儒曾演出《紅衣小女孩2》精湛表現，新片《女鬼橋》憑眼眶就讓人感受到恐懼。（傳影互動提供）

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