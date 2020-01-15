總統蔡英文今簽署並公布反滲透法，國民黨立委曾銘宗等39人提出釋憲；曾銘宗已委請律師提出聲請書，向司法院大法官聲請釋憲。

據中央社報導，蔡總統今天在總統府敞廳發表談話指出，反滲透法不是反交流，而且違法構成要件非常嚴謹；民眾如果還有疑慮，她已要求政院做3件事，包括請行政院相關部會持續宣導避免民眾因為不了解，產生不必要的恐慌，同時應即時澄清外界理解錯誤的地方等。

根據立委曾銘宗、高金素梅、李鴻鈞等39人提出的解釋憲法聲請書「案由」部分指，反滲透法規範定義模糊不明，並藉此科予人民刑罰制裁，違反「罪刑法定原則」、「法律明確性原則」及「比例原則」等，其適用已嚴重侵害憲法保障人民言論自由、集會結社自由、財產權及參政權等權利，產生牴觸憲法與適用上的疑義。

該解釋憲法聲請書也指出，反滲透法以模糊籠統定義的「滲透來源」，規範禁止人民接受其指示、委託或資助，從事政治獻金、選舉罷免、遊說及集會遊行等行為，並對違反者科予極重的刑罰，業已嚴重侵害人民之言論自由、集會結社自由、財產權、請願權及參政權等憲法所保障權利，且違反罪刑法定原則、法律明確性原則及比例原則等憲法基本原則，都已牴觸憲法，故有聲請解釋必要。

(中時電子報)