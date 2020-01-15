14日，位於山陰路132弄大陸新村的魯迅故居在閉館63天后重新對公眾開放。這63天中，山陰路132弄進行了一次「微更新」，主要是為了改善周邊環境、提升居民生活品質，也是顧及文物保護需求。按照最初設計方案，微更新後弄堂的最大「亮點」是設置「魯迅半身像＋書籍」立體牆繪，不過，這個「亮點」並沒有引起正面評價，最終方案調整了，「亮點」取消了，根據大陸新規定，文物建築上不得直接安裝燈具等亮化工程，不再新增不必要的燈具、電氣等設施。

魯迅故居位於這條狹長弄堂的最深處，是一棟磚木結構三層新式裡弄住宅， 1933年4月11日，魯迅偕許廣平及兒子海嬰遷入，租住至1936年10月19日魯迅去世。

魯迅故居作為初建的上海魯迅紀念館所在地，於1951年1月7日對外開放，1956年，紀念館在魯迅公園內新建，1959年5月26日，魯迅故居被公佈為上海市文物保護單位，其文物保護與開放運行由上海魯迅紀念館負責。目前，故居內有文物400餘件，絕大部分是原物，再現了魯迅生前居住的原貌。

上海近代城市的發展與一批傑出的歷史文化名人密切相關，魯迅在其中無疑佔據舉足輕重的地位，目前上海對外開放的名人故居中，宋慶齡、陳雲、蔡元培、巴金、鄒韜奮等都與魯迅有過交集，這些名人故居成為城市獨特的建築風景、歷史見證和人文記憶。

根據大陸國家文物局新規定，歷史文物建築上不得直接安裝燈具，在文物建築外安裝燈具的要保持安全距離，魯迅故居館方也希望不再新增不必要的燈具、電氣等設施，以保護最原始的歷史文物。

(旺報 )