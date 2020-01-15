陸國資委 鼓勵央企赴A股港股上市 20:082020/01/15 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國資委黨委委員、秘書長彭華崗在15日的國資委發布會上，被問到央企如何進一步融入香港資本市場時表示，會根據央企發展需要，不管到A股還是港股上市，國資委都持積極鼓勵態度。 據第一財經引述彭華崗指出，2020年將突出抓好科技創新，加快關鍵核心技術攻關，加快發展戰略性新興產業和先進製造業，強化自主創新能力。繼續推動科技創新能力強、市場應用前景好的央企上市，且重點推進裝備製造、化工產業、海工裝備、海外油氣資產等專業化的整合。 (旺報 ) #央企 #國資委 #上市 #創新 #能力 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸科技部：2020做好強化核心技術10方面工作 19:262020/01/11 財經 韓國瑜慘敗 張競：主事者洞察能力不足 18:212020/01/12 政治 飛龍在天 蔡絕對有能力喊停 04:102020/01/13 政治要聞 《基金》中企在港二次上市熱潮，善用ETF掌握跨海商機 11:422020/01/13 財經 上市公司去年12月營收年增0.98％ 全年小減0.04％ 17:402020/01/13 財經 中信投信：陸股ETF 留意成分股內容 04:102020/01/14 產業特刊 南臺灣產業大進擊創新論壇 工研院展示產業成果 14:342020/01/14 財經 櫃買中心建立具損失吸收能力(TLAC)國際債券之監理制度 17:282020/01/14 財經 加盟促進協會獲獎 結合社會企業推CSR 04:102020/01/15 產業特刊 陸國資委：鼓勵央企A股及港股上市 17:132020/01/15 財經 財經熱門新聞 嚇！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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