大陸國資委黨委委員、秘書長彭華崗在15日的國資委發布會上，被問到央企如何進一步融入香港資本市場時表示，會根據央企發展需要，不管到A股還是港股上市，國資委都持積極鼓勵態度。

據第一財經引述彭華崗指出，2020年將突出抓好科技創新，加快關鍵核心技術攻關，加快發展戰略性新興產業和先進製造業，強化自主創新能力。繼續推動科技創新能力強、市場應用前景好的央企上市，且重點推進裝備製造、化工產業、海工裝備、海外油氣資產等專業化的整合。

(旺報 )