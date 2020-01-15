三三會理事長許勝雄15日在例會表示，兩岸問題非一時之間可以解決，但只要不以激進的言語激化對立，不管是民間或是政府，只要雙方能夠互釋善意，其實還有其他的管道可以溝通，兩岸領導人應用長遠、寬闊的心態來處理兩岸問題。

針對總統蔡英文日前提出的「和平、對等、民主、對話」等4項兩岸互動方向，許勝雄認為，即使2020年還是變數很多的一年，但是整體而言，大架構還是正面發展，2020年的情勢應較為樂觀。

許勝雄表示，大陸是台灣出口量最大的地區，兩岸若能找到穩定、和平的發展方式，並建立兩岸的產業鏈互補機制，這對兩岸經貿穩定發展都是正面的。

許勝雄分析，2020年，因中美貿易戰、台商回流與政府引領投資，台灣GDP應該可以從去年2.64％成長0.8個百分點至2.72％左右；整體來看，不管國內外經濟面預期都有不錯表現。

許勝雄建議，未來美中台三方關係將更緊密，台灣應利用美國的科技、大陸的產業鏈與龐大市場，搭配自有的產業創新，透過好的策略進行合作，有效的利用各方優勢，而不偏向任何一方，以達到「立足台灣、布局全球」的目的，這也是未來我方應該要去取得平衡的方向。

不過，許勝雄針對國內外現存的不足作出提醒。他說，目前國內的營商環境，「5缺」問題仍在，「人才問題」尤其重要，台灣如果要打造友善的投資環境，就必須先將「5缺」問題解決；以目前來看，整體經濟都以經步入了AI（人工智慧）、5G等階段，雖然學校有在進行相關人才培育，但與產業間的連結仍不足，建議教育體系可以針對此部分進行改善。

對於國際經貿方面，許勝雄則向政府呼籲，台灣經濟與全球局勢連動性相當高，國際間簽訂FTA、CPTPP都會對我競爭力造成影響，若不能簽署相關協議，恐怕會使招商引資的吸引力降低，這部分政府應該加強；另外，美中是台灣最主要的出口市場，兩大經濟體對台灣的影響更為重要，如果兩國經濟成長下滑，都將使台灣經濟表現面臨考驗，因此中美間的不確定因素，台灣應該持續加以關注。

(旺報 )