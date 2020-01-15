右起分別為此次將赴法國安古蘭漫畫節的四位參展漫畫家，吳宇實、星期一回收日、阿尼默和高妍，以及今年入圍安古蘭新秀獎前二十名的劉倩帆及入圍Draw Me Comics的水母蟲。(王寶兒攝)

漫畫家星期一回收日。(王寶兒攝)

台灣在去年通過了亞洲第一起同性婚姻專法，成為世界矚目的焦點。無獨有偶的，漫畫家「星期一回收日」也在去年以描述「女女戀」的百合漫畫《粉紅緞帶》奪得了金漫獎的雙料大獎，宣揚「愛無分性別」的平權價值觀。在今年的法國安古蘭漫畫節，星期一回收日即將帶著作品遠赴法國，展現台灣創作者不設限的創作能量。

星期一回收日表示，在安古蘭漫畫節中會有不同的座談會，期待與各國漫畫家交流，「我滿想知道台灣人喜歡看的百合漫畫，與法國人看的百合漫畫會有甚麼不一樣。不同國家的同性戀漫畫作品會有不一樣的表現或是蘊含不同想法，與日常生活也會有關聯。」

星期一回收日透露，不管是描述「男男戀」的BL（Boy Love）漫畫或是敘說「女女戀」的百合漫畫，對擁有看漫畫習慣的人來說，都是很平常的，「『同性戀』對我來說，是很自然而然可以放在漫畫裡的東西，它並不會是特定的主題，而是可以跟其他題材並行的元素，男女的愛情與同性戀並無二異。」

《粉紅緞帶》描述喜好穿著「蘿莉塔」服的女孩，在學校園遊會上，對另一位女孩一見鍾情，進而想為她打扮上「蘿莉塔」服的校園戀愛故事。本名為施佳妤的星期一回收日，本身也是「蘿莉塔」服愛好者，她也非常期待在安古蘭漫畫節上，法國讀者對於穿著「蘿莉塔」服的漫畫女主角們，會有什麼樣的反應。

法國安古蘭漫畫節即將在1月30日到2月2日舉行。今年台灣館主題定為「PASSION of Taiwan Comics」，由星期一回收日繪製主視覺形象，一頭鮮豔粉紅色秀髮的女孩，配上倒映出101大樓的亮色墨鏡，利用微揚的嘴角及靈動的眼神，傳達台灣創作者的熱情。星期一回收日表示，自己在畫女生角色會特別開心，也會藉由時裝雜誌及觀察身邊的女性友人注意更多繪畫細節。

將由目前已在安古蘭駐村的兩位漫畫家筆頭（本名林育琦）、NIN，布洛瓦駐村漫畫家陳筱涵，四位參展漫畫家星期一回收日、阿尼默（本名陳永凱）、高妍和吳宇實，今年入圍安古蘭新秀獎前二十名的劉倩帆及入圍Draw Me Comics的水母蟲（本名彭日畇）代表台灣參展。

策展人、大塊文化董事長郝明義表示，台灣擁有開放的創作環境，自由成了最棒的土壤，為創作者們開啟更多可能。去年通過同婚專法的台灣，即是世界矚目的焦點，也希望藉由「熱情」、「希望」的主題館設定，讓安古蘭看見台灣創作者的熱情。

(中時 )