蒙古語版《海洋：藍色星球》全球首映儀式在大陸內蒙古自治區呼和浩特市舉行，該影片為大陸首次對自然科學特效影片進行少數民族語言譯製。

《海洋：藍色星球》由英國廣播公司(BBC)攝製，是第八屆北京國際電影節「科技單元」暨第八屆大陸科技館特效電影展映最佳科學傳播影片獲獎影片。

BBC紀實類業務拓展總監EmmaOng說，該片講述了在海洋中生活的多種多樣的動植物，並闡述海洋與人類的生活密不可分，人類的過度捕撈、對海洋的大肆污染都正在對海洋及海洋生物造成不可挽救的破壞，保護海洋勢在必行。

首映儀式上，有關專家學者、電影愛好者及呼和浩特市民族實驗學校師生300餘人一同觀看了蒙古語版《海洋：藍色星球》首映，舉行內蒙古科技館首屆電影會客廳，並開發配套科學公開課—《探秘海洋》。

內蒙古科技協會副主席蘇雅來表示，內蒙古科技協會將把蒙古語版《海洋：藍色星球》影片及《探秘海洋》公開課列入內蒙古科技館科學課，走進學校、社區、農牧區，進一步推廣與傳承少數民族語言文化，推動內蒙古特別是偏遠地區科學知識發展。

(旺報 )