為了即將到來的東京奧運、帕運,主辦方日本卯足全力,集結多位知名藝術家製作官方藝術海報,如漫畫大師浦澤直樹、荒木飛呂彥、攝影師蜷川實花與書法家金澤翔子都參與了這項盛事。浦澤直樹日前也透過東京奧運在推特釋出的訪談影片,分享海報《Now it’s your turn!》的創作想法。

浦澤直樹表示,每次翻閱日本漫畫周刊時,下一期的「預告」都會讓人特別興奮,這也是日本漫畫最大的特點,藉由海報左下角中的「待續」,讓觀者也能夠擁有期待東京奧運的心情,希望能夠畫出超越競賽、種族和性別的風格。

《Now it’s your turn!》由黑白色五格漫畫分鏡構成,運動員在上場前調節呼吸、握拳、踏步、昂首,進而大步跨向賽場,雖有緊張情緒,卻能一氣呵成的完成準備動作,勇敢上場。浦澤直樹也透過網站的作品說明欄指出,「漫畫家一直在挑戰如何用漫畫來表達他們手中運動的樂趣。每個人都會有需要上陣的時候,該是時候輪到你了!」顯現熱血十足的意境。

以《JoJo 的奇妙冒險》為代表作的荒木飛呂彥,此回負責繪製帕拉林匹克運動會(又稱殘障奧運)藝術海報。作品名為《The Sky above The Great Wave off the Coast of Kanagawa》,結合日本浮世繪大師葛飾北齋的知名作品《神奈川沖浪裏》的浪花意象,將雲朵化作奔騰雲海。荒木飛呂彥在作品說明欄透露,海報中的兩位人物,象徵的是「體育之神」從天空奔向作為日本標誌的蜂蜜色富士山。

此回東奧、帕運共集結20位知名日本藝術家,每一位藝術家負責主題不一,如浦澤直樹、畫家大竹伸朗、平面設計師大原大次郎、書法家金澤翔子、藝術家鴻池朋子、平面設計師佐藤卓、美術師野老朝雄等12位藝術家,負責的是奧運官方藝術海報。荒木飛呂彥、書法家柿沼康二、攝影師蜷川實花、畫家山口晃等8位藝術家則以帕運為主題創作。

