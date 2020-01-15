台聯泡沫化 黨主席劉一德請辭未過即起請假 19:552020/01/15 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣團結聯盟黨主席劉一德。（台聯提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選落幕，台聯僅獲得0.3%政黨票，形同泡沫化。黨主席劉一德今天向中執會提出辭呈，未獲同意；劉一德決即日起請假，黨主席職務暫由前立委周倪安代理。 據《中央社》報導，台灣團結聯盟下午召開中執會，劉一德在會中感謝夥伴選戰辛勞，他說，「大家都盡力了」，並提及「現行選制不利小黨」。 與會人士轉述，劉一德即日起請假，思考個人未來；全體中執委希望劉一德能夠打消辭意，不同意他請辭，台聯預計在農曆新年過後再來討論此事。 (中時電子報) #劉一德 #台聯 #黨主席 #請假 #請辭 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾永權代理國民黨主席 下屆黨主席 朱立倫是大熱門 21:242020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 吳敦義將辭黨主席 朱立倫再起呼聲高 04:092020/01/12 產業特刊 黨中央讓外界霧煞煞！游淑慧想起2017年黨主席選戰... 15:472020/01/13 政治 有夠噁！吳敦義被游淑慧一招打臉 09:382020/01/14 政治 換湯不換藥？國民黨喊改革 媒體人揭盲點 11:542020/01/14 政治 選黨魁改造國民黨？江啟臣：改造不見得要當黨主席 12:552020/01/14 政治 卓榮泰：總統有需要 可提前回任黨主席 15:522020/01/14 政治 籲國民黨回魂 洪秀柱：不能再有萬年中常委 不可去中國化 19:252020/01/14 政治 曾銘宗無法代理國民黨主席 原來栽在民進黨這個人手上 18:102020/01/15 政治 政治熱門新聞 韓國瑜對小雞始亂終棄？何庭歡氣炸回擊 公開「搬雞窩」 - 政治 王定宇酸建議韓防罷免標準低 趙少康回嗆 - 政治 韓知道真實民調數據？陳學聖選後驚爆內幕！ - 政治 國民黨檢討7大敗選原因 趙少康看完氣到拍桌！ - 政治 選後第一槍？旅美學者再爆「論文門」重大破口！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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