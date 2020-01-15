2020大選落幕，台聯僅獲得0.3%政黨票，形同泡沫化。黨主席劉一德今天向中執會提出辭呈，未獲同意；劉一德決即日起請假，黨主席職務暫由前立委周倪安代理。

據《中央社》報導，台灣團結聯盟下午召開中執會，劉一德在會中感謝夥伴選戰辛勞，他說，「大家都盡力了」，並提及「現行選制不利小黨」。

與會人士轉述，劉一德即日起請假，思考個人未來；全體中執委希望劉一德能夠打消辭意，不同意他請辭，台聯預計在農曆新年過後再來討論此事。

(中時電子報)