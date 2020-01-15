15日上海市十五屆人大三次會議在世博中心開幕，有專家指出，「雪龍2」號為大陸首艘自主建造的極地科學考察破冰船，顯示出上海已是大陸極地研究水準的中堅力量，建議將上海打造為全球的極地門戶城市。

中國極地研究中心主任楊惠根發言時表示，極地探索攸關國家安全。上海雖然不在極地圈，卻是大陸極地研究水準中堅力量，也是上海一張特色名片；不論高校科研水準、科研船建設，上海均具備一定實力。

楊惠根建議在建設科創中心的同時，上海亦可再添一扇「極地門」，建立極地協同創新中心、極地工程研究中心、極地科學館，極地門戶城市等，提升民眾極地意識。

「雪龍2」號建造工程由大陸自然資源部中國極地研究中心組織執行，中國船舶工業集團公司第七〇八研究所展開詳細設計，江南造船（集團）有限責任公司負責建造，半年內完成調試、海試及南極破冰科考，成績相當亮眼。不僅成為上海科創中心的亮點，也奠定上海有機會成為全球極地門戶城市的基礎。。

(旺報 )