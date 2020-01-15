在2020東京奧運射箭代表隊選拔賽倒吃甘蔗的女將譚雅婷，今天在循環對抗賽和排名第1的林佳恩、第4的施孟君都拿下6勝1負，穩住女子反曲弓老2席次，明天中女將再進行一輪循環對抗賽，決定2個前進東京奧運的國手席次。

在前兩場選拔賽後，女子反曲弓林佳恩積點29.5分第一，彭家楙28分次之，譚雅婷26.5分第三，施孟君22分第四，五至八名依序為張容嘉、葉昱琛、隋昀瑾和林詩嘉。

林佳恩(左)目前在東京奧運射箭國手選拔賽暫居領先，有很大機會代表中華隊挑戰東奧。(中華民國射箭協會提供/陳筱琳傳真)

昨天經過兩輪對抗賽後，林佳恩續當「一姐」，原本排第3的譚雅婷拿到兩個第2進帳14分，總積分躍居第2，彭家楙落居第3、施孟君維持第4，今天譚雅婷繼續發威，在循環對抗賽中除了加射以5比6輸林佳恩外，另外6場都獲勝。

為了拼進東京奧運，林佳恩表示從去年8月就開始準備，她說：「保持平常心，每個當下都努力練習。我告訴自己，所有的練習和比賽都是為了之後的每一天預備，同時也提醒自己要持續維持正向心態。」

林佳恩補充：「我始終相信，愈開心會愈好運，維持正向心態很重要，信仰和家人給我很大的力量，我也盡量跟正向的人一起努力，也盡力將正向能量帶給身邊的人。」

譚雅婷坦言前兩場選拔賽太在意反而射不出應有水準，這一回調整心態，獲得不錯成效，她表示：「心理狀態會影響身體狀況，狀態不好加上大大小小的傷勢，我不可能拚體能或衝箭數，射得不好是一定的，但比賽還沒結束，我提醒自己要正向面對比賽，試著在下一趟找回感覺。」

譚雅婷想要三度叩關奧運的決心從來沒變，她學著和傷病和平共處，至於抒解壓力的方法，她秀出很有過年氣息的彩繪指甲說：「就是陪狗狗、偶爾打打羽球、排球、學美甲囉！自己對於指甲彩繪有興趣，或許以後會變成副業。」

譚雅婷平時喜歡指甲彩繪，農曆年快到了，她也為指甲添上應景的色調。(中華民國射箭協會/提供)

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