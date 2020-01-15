「反滲透法」今起公布實施，陸委會依行政院指示會同內政部、法務部、海基會等單位共同成立「因應反滲透法施行協調小組」，陸委會指出，小組將持續追蹤執法狀況及案例進行「滾動式檢討」；未來法案如有研修的需求，將由所涉業管機關視情形領銜修法，依一般法制作業程序進行。此外，有香港觀選團透露，陸委會正研議禁港警等「香港惡棍」入台。

海基會發言人蔡孟君表示，蔡總統責成海基會設置諮詢服務窗口，提供民眾相關資訊，並彙整意見提交給陸委會。海基會已經開始著手進行相關規劃作業，目前作法是朝設置專線方向。

陸委會已依行政院指示昨會同內政部、外交部、法務部、中選會及海基會等相關單位共同成立「因應反滲透法施行協調小組」，由陸委會主委陳明通擔任召集人、副主委邱垂正任副召集人，各相關機關副首長任小組成員。小組主要任務為：加強反滲透法的對外宣導與即時澄清；將違法或不違法的相關行為態樣具體類型化供外界參考，使執法標準更易於瞭解。

陸委會表示，小組也將持續追蹤執法狀況並蒐整相關案例，進行滾動式檢討；未來法案如有研修需求，將由所涉業管機關視情形領銜修法，再會銜其他機關，依一般法制作業程序來進行。

陸委會稱，海基會將盡速設立反滲透法諮詢服務窗口，對於在陸經商、工作、就學或生活的民眾，即時說明相關問題，並提供法律諮詢。海基會也將持續蒐整各界意見和疑義，供「因應反滲透法施行協調小組」。

(中時 )