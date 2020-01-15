第70屆柏林影展昨14日公佈部分入選影片片單，大陸導演賈樟柯執導新片《一直游到海水變藍》入選特別放映單元（Berlinale Special），電影聚焦社會變遷中的中國當代文學名家，這也是他以處女作《小武》斬獲柏林國際影展青年論壇首獎後，睽違19年重返柏林國際影展的全新力作。

談及《一直游到海水變藍》的拍攝初衷，賈樟柯表示：「作為一個讀者，我一直對那些用筆為我們帶來這個世界最新消息的作家心存敬意。」他發現，故鄉的一個村莊「賈家莊」與中國當代文學有著密切的關聯，「當我們以這個村莊為起點開始拍攝之後，很快意識到我們進入的不僅僅是中國當代文學的旅程，更是當代中國人的心靈歷程。影片裡的幾位作家，講出了他們的私人故事，而這也是中國人的共同心事」。

《一直游到海水變藍》講述了中國人的共同心事。（佳映娛樂提供）

《一直游到海水變藍》通過18個章節講述了1949年以來的中國往事，以出生於上世紀50年代、60年代和70年代的三位作家賈平凹、余華和梁鴻作為最重要的敘述者。他們與已故作家馬烽的女兒一起，重新註釋社會變遷中的個人與家庭，讓影片成為一部跨度長達70年的中國心靈史。該片也是賈樟柯繼描述畫家劉曉東的《東》、服裝設計師馬可的《無用》後，再次投向藝術家群體，可稱為賈樟柯「藝術家三部曲」的最終章。該片在台灣由佳映娛樂發行，映期未定檔。

(中時 )