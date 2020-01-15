光良將在台北小巨蛋演唱會開賣新專輯《絕類》。（星娛音樂提供）

睽違12年，出道24年光良將在3月14日白色情人節當天第2度站上台北小巨蛋，舉行「今晚我不孤獨」巡迴演唱會-台北限定版」。今天（1月14日），他加碼宣布，演唱會當天將同步發行第9張專輯《絕類》。

讓歌迷等了2年多的新專輯，光良十分重視，特別邀請黃韻玲、李欣芸兩位音樂大師聯手製作，而且主打歌《里程．旅程》是由光良自己譜曲、並力邀才子HUSH填詞。

光良解釋，專輯名稱《絕類》，直譯是「絕種的人類」，其實要表達的意思是「每個人在世界上都是獨一無二的個體，唯有接受自己真實的獨特性，才能去面對生命所有的課題。」

乍聽之下，新專輯涵意廣大，其實也是光良出道24年來對生命的省思。從上一張專輯《九種使用孤獨的正確方式》探討「孤獨」時，已透露光良對探討生命課題的興趣，《絕類》頗有承先啟後的意味濃厚。

光良選在3月14日演唱會當天推出全新專輯《絕類》，在台北小巨蛋首賣，並推出「蕨品精裝版」，透過官網預購獨家贈送「蕨類金屬書籤」！

光良演唱會與新專輯的相關資訊，請洽星娛音樂官方臉書（https：／／www.facebook.com／XYmusic）。

(旺報 )