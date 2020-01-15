大家想必對「耳鳴」都不陌生，每個人總遇過這情況。通常耳鳴是耳內外壓力不平衡導致，但是若長期有反反覆覆的耳鳴發生，可能身體某處真的出了問題。相關耳鳴問題很多，包括鼻子、聽力、身體內部，甚至是精神方面的原因導致。據《HeHo》健康網指出，有5個耳鳴徵兆可做參考，看看最近有沒有相關困擾，好消息是，大多耳鳴都是身體良性警訊，可以改善。

【鼻部問題】

鼻子若有發炎狀況，會連帶引起耳鳴，像是過敏性鼻炎、鼻竇炎等。因為耳朵、鼻子是彼此相通，當有鼻涕倒流症狀時，黏稠鼻涕就容易積在耳咽管附近，造成耳鳴。

鼻炎可能引起的耳鳴症狀：

●聽力減退：主要為傳音性耳聾，自聽增強，吞咽時耳內有回聲。

●耳鳴及耳痛：一般為低音耳鳴，輕微耳痛，伴耳阻塞感或悶脹感，壓迫耳屏可暫緩減輕症狀。

【胃部問題】

「胃食道逆流」也會引起耳鳴。因為胃食道逆流會造成耳咽管阻礙，受胃酸刺激甚至會引起無菌性中耳炎或中耳積水，導致耳鳴。不過通常在改善胃的問題之後即可獲得解決。

【睡眠問題】

一般人總認為耳鳴是造成失眠或睡眠障礙的原因。但其實睡眠障礙、睡眠呼吸中止症，更是常見引起耳鳴的原因。實際上，耳鳴與失眠互為因果，兩者產生惡性循環。約有70％耳鳴病患，都伴隨有睡眠障礙的問題，且越睡不著，耳鳴就越大聲。

因此改善耳鳴的第一步，反而應該先解決睡眠問題，先安穩地睡個好覺，惱人的耳鳴便會逐漸隨之而去。

【藥物問題】

服用太多藥物也會導致耳鳴，特別是包含了許多常見的藥物，像是高血壓病患服用的阿斯匹靈，長期大量服用恐造成耳鳴。不過在停藥後1-3天後，聽力就會漸漸恢復，耳鳴也會消失。其他退燒和治療關節炎常用的非類固醇解熱鎮痛劑，也會引起耳鳴問題。

【精神問題】

有些飽受精神疾病困擾的病患因「大腦聽覺皮質」過度活躍，造成他們聽到不存在的聲音。另外自律神經系統和掌管情緒的邊緣系統，也都會影響聽覺皮質。所以失眠、疲勞、憂鬱、壓力等因素，都會讓耳鳴症狀惡化。

為了避免耳鳴，要從生活面開始改善

● 規律生活

很多人有耳鳴是「生活作息」不定造成，盡量讓生活規律，並將心情放鬆，避免自律神經失調，導致耳鳴。

●飲食清淡，補充維生素B群

改善耳鳴可以從飲食清淡開始，降低鹽分、咖啡和酒精的攝取。另外，維生素B12有促進神經代謝作用，對有耳鳴或重聽患者是重要的營養素補充。

(中時電子報)