2018年4月2日下午4點多，28歲張姓技師及其他3名技師，先是幫車輛更換輪胎，在更換來令片，在更換輪胎完畢後，張男欲駕車駛離維修區，車子卻突然暴衝，直接撞上背對車輛的賴姓、梁姓、戴姓等3名技師。(資料照／吳建輝彰化傳真)

特別的是在事發後一個月，苗栗白沙屯媽祖到北港朝天宮進香回鑾時，衝進這家發生意外的BMW車廠，消災祈福。(翻攝YouTube頻道《白沙屯拱天宮》／吳建輝彰化傳真)

前年４月彰化縣花壇鄉一間BMW經銷商昌一汽車，一名張姓技師與賴姓、梁姓、戴姓等技師，在更換一部休旅車的煞車來令片時，張男疑似誤踩油門，車子直接撞上當時站在引擎前方的賴姓技師，造成賴男骨盆及雙腳骨折，引發併發血腫後傷重不治，事後張男被依過失致死罪移送彰化地檢署，近日判決出爐，共判張男6個月徒刑可易科罰金，緩刑兩年。

警方調查，2018年4月2日下午4點多，28歲張姓技師及其他3名技師，先是幫車輛更換輪胎，在更換來令片，在更換輪胎完畢後，張男欲駕車駛離維修區，車子卻突然暴衝，直接撞上背對車輛的賴姓、梁姓、戴姓等3名技師。

判決書指出，張姓技師在梁姓、戴姓、賴姓技師將車輛零件更換完畢後，欲將車輛駛離維修區，發動後打入D檔，本應緩慢踩踏油門，反而用力誤踩油門，造成車輛急速衝撞，並撞及前方賴男等人；法官審理，基於操作車輛時誤踩油門，至被害人過失殞命，造成家屬不可抹滅傷痛，但衡量張男坦承犯行，也與被害人家屬和解，量處其刑。

特別的是在事發後一個月，苗栗白沙屯媽祖到北港朝天宮進香回鑾時，衝進這家發生意外的BMW車廠，場內員工看到白沙屯媽祖的到來，紛紛跪拜迎接，乞求媽祖為修車廠消災解厄，也為受傷的同事祈福。

(中時 )