今年開年虛擬通貨市場牛氣沖天，在採用度看升的利多刺激下，數位通貨全面大漲，其中比特幣已近逼9,000美元大關，開年才半個月暴漲逾2成，創2012年來最佳開年表現。

根據Coindesk的報價，比特幣周三盤中最高一度衝上8,878美元，大漲逾4％，今年開春以來累計飆漲約22％，上一次同期漲幅比今年還要多要追溯到2012年。

不僅一哥狂飆，其他數位通貨也都活蹦亂跳，像是以太幣今年來總計勁揚25％，瑞波幣也大漲20％。

投資專家表示，買盤增溫主要是市場預期加密通貨將擴大採用，CME集團本周剛推出連結比特幣期貨的選擇權，投資人認為此舉將刺激機構法人對數位資產的興趣。

另一份針對理財顧問所做的最新訪調結果顯示，今年打算拉高數位通貨投資比重的理財顧問公司明顯增加。

有投資數位通貨的洛杉磯Quail Creek創投公司管理合夥人孔恩(Michael Conn)表示，他看到比特幣與其他加密通貨在民眾日常生活中更加普及，此一現象應會帶動價格上漲。孔恩還強調，去年底比特幣在7,000美元左右時，他就進場加碼。

2019年比特幣行情大洗三溫暖。在臉書宣布將推出自家加密通貨libra的刺激下，去年夏天比特幣一度狂飆至近14,000美元，但之後在各國監管疑慮libra推出計畫可能受阻，價格又呈現跳水，年底時摜低至7,000美元出頭。

比特幣2017年12月時衝上近20,000美元的天價，但2018年底跌到僅3,000美元出頭，專家普遍認定比特幣已經脫離底部，重啟新一波多頭行情。

今年另一個有利比特幣的利多是每4年一次的挖礦獎勵減半機制，此一機制將在今年5月實施，由往年的經驗顯示，實施獎勵減半的該年比特幣都會大漲。

加密通貨交易所Luno亞洲區主管艾爾(Vijay Ayyar)指出，「我猜大多數人可能還不知道今年有獎勵減半機制的題材，若此一題材如往年發酵的話，比特幣今年底攻上15,000到16,000美元應是合理的目標區間。」

(工商 )