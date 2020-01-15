全球股市走多頭 留意後勢變數 20:102020/01/15 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自2018年美對中啟動301調查開始，美中貿易戰經歷近兩年的協商談判，中國國務院副總理劉鶴已於本周一率團赴美，周三他將與美國總統川普簽署第一階段協議。 華南期貨指出，美國四大指數頻創新高，走勢相當強勢，也激勵全球股市短期續往多頭邁進，但漲多後可能小幅拉回或進入整理。後勢國際變數包含中美談判是否再出現雜音、美國政府是否對華為封殺或限令、中國武漢的病毒議題是否會擴散等，另外，美伊紛爭短期雖未再擴大，但彼此成見相當深，雙方戰火重燃的可能性仍存。 (工商 ) #美國 #中國 #短期 #全球股市 #股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國人驕傲地「站起來」了 04:092020/01/11 兩岸藝文 對外經濟 學者喊回歸三隻腳 04:092020/01/12 產業特刊 貿協：台商避貿戰 印尼擁契機 04:092020/01/12 企業經營 順利連任 陳歐珀：盼台美建交、與對岸為友 12:092020/01/12 政治 蔡勝選後美國兩個政治訊號 04:102020/01/13 論壇廣場 九二共識崩解 藍委促建新論述 04:102020/01/13 政治要聞 中汽協：2020年汽車市場年減2％ 16:122020/01/13 財經 邁向國際！中女中攜手桑頓中學推雙聯學制 21:082020/01/13 生活 財報季考驗風險偏好 亞股喜憂參半 23:302020/01/13 財經 陸媒駁斥美陸軍部長釣島部署高超音速導彈說 11:562020/01/15 兩岸 財經熱門新聞 走向陸美競爭最前線 張忠謀一句話預言台積電未來？ - 財經 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 危險了！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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