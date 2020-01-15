自2018年美對中啟動301調查開始，美中貿易戰經歷近兩年的協商談判，中國國務院副總理劉鶴已於本周一率團赴美，周三他將與美國總統川普簽署第一階段協議。

華南期貨指出，美國四大指數頻創新高，走勢相當強勢，也激勵全球股市短期續往多頭邁進，但漲多後可能小幅拉回或進入整理。後勢國際變數包含中美談判是否再出現雜音、美國政府是否對華為封殺或限令、中國武漢的病毒議題是否會擴散等，另外，美伊紛爭短期雖未再擴大，但彼此成見相當深，雙方戰火重燃的可能性仍存。

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