集結日本豪華卡司、共同演繹人工智能失控危機的年度科幻話題鉅片《全境失控》，不僅是大澤隆夫與松嶋菜菜子睽違近7年的第5度合作，兩人更首次扮演夫妻。松嶋表示：「我們每隔幾年就會共同演出，而我也總是會說『好久不見了』。不過要詮釋夫妻，甚至必須從少量的場景中去傳遞戀愛的感覺，這本身就是很有難度的事情。不過因為一起工作許多次了，在彼此熟悉的狀態下，一邊演出也仍舊保持良好的緊張感。」大澤則說：「我們夫妻貫穿全片，若能成為我們合作至今的集大成之作就好了。在拍攝的當下，我有時會先說『這場戲很重要』，松嶋也會開玩笑回我『我當然知道啦』。我也很重視跟她的演出，甚至前一晚還興奮又緊張到睡不著覺呢。」

大澤隆夫（後）與松嶋菜菜子（前）首度扮演夫妻。（采昌國際多媒體提供）

《全境失控》劇情聚焦在十年以後的2030年日本，以救人為本的人工智能應運而生，開始掌控全日本國民的個人情報。某天，這個人工智能突然崩壞暴走，反客為主去選擇讓人類生存與否，威脅到人類的存亡命運。當談到這部大製作的原創電影時，大澤隆夫振奮表示：「這是一部充滿娛樂性的電影，片中的情節，感覺好像有生之年就可能會遇到，是一部會讓人思考將發生什麼事情的作品，讓我覺得很貼近。」不只如此，他也語重心長地表示：「我們目前正在與網路及未來奮戰，在全球電影產業當中，亞洲電影很努力，好萊塢電影也在蓬勃發展，然而日本電影卻正處於艱難的時期。在這種情況下，為了讓人們有『日本電影還沒有被拋棄』的想法，這部電影集結許多專業人士，一起充滿信心地打造，希望大家能抱持著感受未來的心情去觀賞。」他也信心喊話：「我有自信，日本也能拍出愈來愈多這樣子的優質電影，我對日本未來的娛樂圈感到期待，也會接受來自大家嚴厲的鞭策去繼續努力。」

岩田剛典這回改變形象，詮釋天才搜查官。（采昌國際多媒體提供）

過去多以陽光、斯文、暖男形象迷倒粉絲的「三代目J Soul Brothers」成員岩田剛典，這回在《全境失控》搖身一變成為警察廳天才搜查官，試圖調查造成人工智能失控的主要原因，並透過高科技監視系統，全力追緝成為嫌疑犯的大澤隆夫。一本正經且冷酷的形象，也與他過去的角色截然不同，讓人眼睛為之一亮。岩田表示：「這與我過去的形象背道而馳，不過歸功於造型上的七三分髮型、眼鏡和三件式西裝，讓角色外型更加立體。雖然我自己講有點老王賣瓜，畢竟很少嘗試這樣的角色，讓我在現場與導演討論，逐步進入角色。」

《全境失控》14日在東京舉辦紅毯首映會。導演入江悠率領男主角大澤隆夫，以及共同演出的松嶋菜菜子、賀來賢人、岩田剛典、廣瀨愛麗絲、蘆名星、玉城蒂娜、三浦友和等人共同現身；就連演唱主題曲〈等待我們的地方〉的女歌手AI都驚喜站台高歌，炒熱現場氣氛。該片2月14日在台上映。

(中時 )