女孩子解壓方式喜歡到夜店放空縱情，不過在尋歡的過程也要保護自己，不要當了網路「謎片」女主角。北部地區有名身材火辣女子，就是在夜店認識一名「看對眼」的男孩，兩人相偕到摩鐵春風一度，未料床上激情「對撞」的不雅照，被對方偷偷拍下，還傳給朋友炫耀「戰果」。

更慘的是，這些照片又被這名淫男的朋友，PO到某特定群組供「同好」欣賞，直到被拍女子的姊妹，也在在這個群組裡發現這名身材火辣「戰果」竟是自己閨密，將此事轉告當事人。

這名被公開「戰果」的辣妹，看見自己酒後褪衣、吐納等不堪入目的滾床激情照片被網路到處轉傳，簡直崩潰到無法自處，後來在朋友陪同下到警局報案，並向被告求償200萬元。全案移送法院，地院審理後依妨害秘密罪判判被告8月徒刑，被告不服上訴，高院則認為一審判刑適當，維持原判確定。

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(中時電子報)