美式賣場好市多在出口處總會有工作人員檢查收據，但日前一名女網友表示，他在好市多出口被攔截，原因竟是核對收據的小姐發現有多結帳一件商品！這暖心的舉動讓底下網友看到後狂讚，「神啊」。

原PO日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》提到，他日前在好市多出口被攔截，原因就是單據上有被重複多結帳的商品，複核的工作人員發現後立刻緊急處理還不斷道歉。原PO也說，為此沒生氣，因為自己也粗心，同時也謝謝這幾位工作人員。

貼文出來後，吸引了上千人按讚，不少網友都讚嘆，「出口小姐覆核真的有辦法看出來？通常只掃2秒～～～神啊啊啊」、「我以為複查單據都隨便看看的」、「他們是真的有在看的....」、「原來真的有在看哦，我以為只是裝樣子」「他們檢查的人員真的超神，看一眼就知道什麼有結，什麼沒結」，但有人也指出，「怕的是消費者與結帳櫃台人員勾結」、「還有特價被照原價收錢的」。

(中時電子報)