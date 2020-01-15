愛滋病帶原者在社會上經常飽受歧視。英國1名感染愛滋病毒（HIV）的31歲男子，曾一度遭拒絕接受民航機師訓練，但他之後成功挑戰英國民航局（CAA）規定，完成訓練，並在15日完成他的首次民航飛行，成為歐洲首名當上民航機師的愛滋病患者。他希望，自己的經歷可以啟發有類似遭遇的人不要灰心，讓他們知道，最終仍能完成夢想。

布希（James Bushe）從小就熱愛飛行，年僅17歲就取得私人飛機執照，5年前確診感染HIV。根據歐洲航空安全局指引，HIV帶原者可能對飛航安全構成少許威脅，除非HIV患者是現役機師，否則不能獲得飛行訓練所需的醫療證明。

布希對此表示不滿，指愛滋病患者並不會把病毒傳染給他人，所以應該一視同仁，CAA最終妥協，更改規定並發出醫療證明。布希完成訓練後，成為蘇格蘭洛根航空的機師。

布希表示：「我很自豪，希望除了英國外，歐洲其他地區也會採取類似行動。」他更決定公開先前在推特上匿名分享個人心路歷程的身份，以鼓勵其他愛滋病患者勇敢追夢。

(中時 )