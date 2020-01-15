山上的水清澈無比，許多人爬完山後都喜歡直接暢飲一口，或是拿來漱口，感受甘甜味，但卻時常傳出因此出現染病情形。一名居住於山區的55歲婦人，養成以溪水漱口的習慣，卻在日前突然覺得喉嚨很卡，甚至吐出血痰，就醫後連醫師都嚇傻，因為卡在婦人喉嚨的竟然是一條長達10公分的大水蛭。

根據《鏡周刊》報導，婦人咳出血痰，驚覺情況不對後前往義大醫院就醫，結果嘴巴一張，醫師發現婦人喉嚨藏了一條大水蛭，嚇了一大跳，緊急使用內視鏡將水蛭取出。主治醫師陳鐘岳指出，水蛭附著在人體後，吸血的同時還會釋放麻醉成分，加上該名婦人因過往疾病關係，導致神經敏感度比一般人還弱，才會絲毫不覺，直到吐出血痰才驚覺大事不妙。

醫師建議，爬山踏青時，民眾時常可在水流旁、樹枝或樹葉背面看見水蛭，若貿然飲用山泉水或是漱口，就可能遭到附著，若呼吸不順口鼻又莫名出血，就該緊急就醫檢查。

(中時電子報)