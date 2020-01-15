方文琳15日為她與釋本藏師父合作新書《琳聽覺者的聲音》受訪，談到前年底相差2歲、感情非常好的大弟因胃癌過世，沒想到去年4月弟弟請她幫忙照顧的18歲姪女，也因車禍過世，讓她心痛不捨，對她年邁的爸媽更是一大打擊。與弟弟感情極好的她，在弟弟走後，曾經每天以淚洗面，後來受到釋本藏的開導而轉念，「我走了一個弟弟，但現在也多了一個像心靈導師般弟弟」。

方文琳與釋本臟師父合作新書。（宏願大千世界提供）

方文琳說，這本書是她的影像照片結合釋本藏心靈雞湯般的文字而成，掌鏡者是證嚴法師的御用攝影師，拍攝地點在桃園的宏願大千世界精舍，之前蕭薔也來這裡拍年曆。新書義賣所得全數捐做公益，幫助兒少團體及寒冬送暖。

方文琳與釋本臟師父合作新書。（宏願大千世界提供）

她提醒大家看了書別嫌她醜，因為她是以接近素顏的狀態入鏡，拍攝現場連反光板都沒有。她笑說，前一天跟好姐妹高宇蓁、林千鈺碰面送新書給她們時，竟被驚呼吐槽：「你這完全沒修圖耶！怎麼都沒修片啦！」高宇蓁甚至嘲笑她：「這是親家母膩？」讓她哭笑不得。

方文琳的弟弟前年發現得了胃癌，3月開始化療後來又開刀，沒想到肚子一劃開發現癌細胞已經擴散，根本無法開刀了。她說弟弟住院期間，師父曾去醫院探望弟弟、送他佛珠，告訴他如果害怕就念阿彌陀佛，覺得撐不下去了就放下。弟弟走後，師父也帶著一群師兄師姐來助念，協助舉辦告別式，也幫忙做法會。

方文琳書裡的造型被好友虧像親家母。（宏願大千世界提供）

她很感謝弟弟的最後一段路意識都很清醒，想見的人都見了，也交代完所有的事。那一晚她正在台視的中和攝影棚拍攝八點檔《生生世世》，接到弟弟打來電話說：「姊，我等等睡睡要來走了！」她趕緊趕去醫院陪他，當時弟弟還能跟每個人開心說話，打了安眠藥後一直撐著到11、12點才睡著，隔天一早弟妹傳訊息告知弟弟的心跳血壓數字，並說他一整晚都在睡夢中回顧生命中開心的事，弟弟最後是很開心、安詳地離世，「他很有福報，那一天也剛好是阿彌陀佛生日」。

弟弟走後，方文琳才發現原來爸媽其實都好脆弱，尤其是爸爸，去年過年時當小孩拿出紅包，爸爸就想到弟弟而哭了。她自己也曾每天在家裡哭，是師父的開導給她安定的力量，幫助她走出來，弟弟後來曾經到她夢中，看起來是很開心的模樣。方文琳感嘆去年對她來說是很豐富的一年，除了弟弟和姪女的事件，師父也帶著她去很多地方，除了泰國還有杭州、廈門、上海等地，她也為大弟首度挑戰全馬成功，一路走來她更懂得珍惜，「想跟家人、朋友表達的就要勇敢說出來，不能說的，就用寫的！」

方文琳與釋本臟師父合作新書。（宏願大千世界提供）

經常在臉書po正能量文章的她，除了藉此自我療癒，也是在鼓勵正處於困境中的其他朋友，希望帶給大家正向療癒的力量，「我覺得這是我的責任」。記者笑問經常出入師父精舍的她是否「看破紅塵」？方文琳說：「我沒有看破紅塵，人生來來去去、匆匆忙忙，我現在是找到一個安定的力量，精舍是我讓心裡安定的新家」。現在的她沒什麼物質欲望，一切回到很原始樸實的狀態，至於感情，她也說已經沒有期待了。

方文琳經常帶給粉絲滿滿正能量。（宏願大千世界提供）

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