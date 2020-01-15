日媒報導，全球晶圓代工龍頭台積電再度遭到美國國防部關切，並邀往美國設廠，保持美國企業以及軍方所需的半導體供應來源穩定，但台積電董事長劉德音去年6月就透露，若美國生產成本降至與台灣一樣低，否則不會選擇前往美國設廠。不過，台積電所面臨狀況就像創辦人張忠謀所說，台積電已經被推向陸美競爭前線。

台積電創辦人張忠謀在去年11月台積電運動會上就提到，近來世界局勢變化大，智利取消2019年度APEC高峰會，當世界不安靜，台積電將成「地緣策略家」的必爭之地。

去年10月《紐約時報》報導稱，五角大廈官員找來矽谷大型科技公司高層，提到許多晶片都在海外生產的問題，並特別點名台積電。他們鼓勵這些科技公司在美建立新的半導體生產線，由於愈發依賴這些海外生產的晶片，由其是來自台灣，隨著兩岸關係緊張，以及香港局勢問題，台灣被迫切斷對美企出口也不是沒有可能。

針對此消息，劉德音當時回應，的確有客戶受到美國國防部關心，但台積電短期內不會前往美國設廠，就是考量到成本問題。若真的赴美設廠，可能的地點，會選在台積電位於華盛頓州卡馬斯市的晶圓廠附近。

據《日經亞洲評論》報導，美國國防部提出更明確要求，表明在11月美國大選前，台積電必須就在美設廠一事做出決定，確保能免受於北京當局干擾生產軍用晶片。

早些時間傳出，美國將進一步封殺華為，川普政府有可能將美國技術含量標準門檻從25%降至10%，如此一來，台積電14奈米製程供應華為，將受到影響。對此，傳出華為14奈米訂單將由大陸晶圓代工大廠中芯國際拿下。

蘋果、華為身為台積電前兩大客戶，台積電今年上半年量產的5奈米製程，預計將由兩者全部包下。台積電南京廠2018年開始生產，共耗資30億美元，占台積電總營收10%。華為去年開始，更要求台積電將更多晶片生產轉移至南京廠，大陸客戶就貢獻台積電20%左右業績。

相較之下，台積電在美國只有一家子公司WaferTech，專門生產高性能晶片，在美國占公司銷售額60%，不過，台積電大部份產品都在台灣生產。

(中時電子報)