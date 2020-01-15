繼米奇90周年爆米花桶開賣秒殺後，威秀影城配合2020鼠年，再度推出鼠年最佳代表「米奇」造型影城限定的爆米花桶等系列商品，此次以「達摩福神」為概念，圓滾滾不倒翁的設計，被賦予了永不會跌倒、永不言敗的寓意，除了紀念收藏價值外，作為新年的吉祥物，可以祈福開運和許願，期許新的一年有不屈不撓的精神達成願望。而全台的威秀影城也將佈置成神社鳥居，讓來看電影的粉絲彷彿置身日本參拜祈福求好運，最重要的是還能將訂製的巨無霸福神米奇帶回家，一系列的活動將在17日賀歲登場，米奇粉準備好手刀搶購。

影城推出的「福神米奇爆米花桶」採蛋圓型的福氣造型，耳朵與肚子上還印有鍍金的2020字樣及米奇經典圖樣，福態滿分的外型堪稱是今年最萌吉祥物！而「福神米奇/米妮燙金杯」除了有了米妮的圖案，粉絲們可以收集成對杯之外，杯身後方的2020米奇logo還有燙金設計。

今年威秀影城強勢推出開運福袋，祝福觀眾喜獲好兆頭。超值福袋內有2張電影票、2份單人套餐、1對米奇米妮福神造型玩偶、米奇福神造型的提袋以及米奇鼠年紅包袋，物超所值好禮絕對必搶！福袋中的米奇米妮福神造型玩偶同樣採不倒翁設計，一手掌握的Q版身型十分討喜可愛，毛茸茸的身體更選自金蔥絨毛，燈光下顯得質感精緻，令人愛不釋手。威秀影城的位於信義A13的全新頂級品牌MUVIE CINEMAS也特別推出限定福袋，福袋內含大隻的福神米奇玩偶，只有在MUVIE CINEMAS 才買得到！01／17起只要購買「福神米奇全系列雙神套餐」即可搶先購買開運福袋，數量有限售完為止。

除了限定商品，這次全台威秀影城現場會佈置成神社與鳥居展示，訂製的巨無霸米奇米妮大型公仔將會在現場讓粉絲們拍照合影，只要拍照上傳至Facebook或Instagram，並打卡官方地標，有機會將現場訂製的巨無霸米奇米妮大型公仔帶回家，活動影城及舉辦時間請上威秀影城官網查詢。

(中時 )