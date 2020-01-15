廣州白雲國際機場往返港珠澳大橋口岸的專線大巴士，今天（1月15日）正式通車，全程3小時45分，價105元人民幣（約新台幣462.5元），實現白雲機場航空運輸與港珠澳公路客運無縫接軌的目標。

珠海港珠澳大橋口岸是大陸唯一「一地三通」的公路口岸，為落實對接粵港澳大灣區發展聯程聯運、多元化客運服務等政策措施，廣州白雲國際機場空港快線運輸有限公司（以下簡稱「空港快線」）聯合珠海公交信禾長運股份有限公司、港珠澳大橋珠海口岸客運站，開通白雲機場往返港珠澳大橋口岸的專線大巴士，每天有3班定時往返（白雲機場T2航站：7：40、9：00、14：50；港珠澳大橋珠海口岸客運站：9：00、11：00、13：00）。

未來，搭機旅客在抵達白雲機場後，除了既有的地鐵轉高鐵的方式外，也可以從T2航站樓客運站搭乘「空港快線」，直達珠海港珠澳大橋口岸站。旅客可在T2航站樓客運站現場購票，或透過微信公眾號「白雲機場空港快線」購票，抵達珠海港珠澳大橋口岸站後，現場或網上購買港珠澳大橋穿梭巴士車票，即可享受從白雲國際機場至香港、澳門全程交通服務。

若從珠海港珠澳大橋口岸要前往白雲國際機場的乘客，可選擇口岸現場購票，也可通過微信公眾號「港珠澳大橋珠海口岸」提前購票。

(旺報 )