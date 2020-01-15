因應家長期待親子作息同步，教育部國教署今(15)日)日邀集全國22個縣市政府及全國家長、教師與校長等7個團體召開諮詢會議，並達成共識，考量到2月15日為家長補班日，因此同日調整為學生上課日，並將108學年度第2學期結業式提前至6月29日辦理。

行政院人事行政總處為利國人返鄉規畫、分散車流，調整於今年1月23日（小年夜）彈性放假，並訂於2月15日（星期六）補行上班。

教育部國教署表示，依據〈各級學校學生學年學期假期辦法〉，寒假為1月21日至2月10日，1月23日適逢寒假期間，考量到家長多反映，必須照顧孩子，今日邀集全國22個縣市政府及全國家長、教師與校長等7個團體召開諮詢會議，與會代表基於親子作息同步的考量，2月15日(星期六)為補班日，也調整為學生的上課日，這部分會議討論具有共識，又考慮到學年上課天數200天的規定，因此決議將高中學校今年6月30日（星期二）的課程，調挪至2月15日（星期六）上課，並將108學年度第2學期結業式提前至6月29日辦理。

國教署提醒，108學年度第2學期的開學日為109年2月11日（星期二），配合時程調整，開學後的第一個週末，也就是2月15日，學生將需要上課，學校應提早規畫並提醒家長，以利後續安排。

國教署也提到，另因行政院業於今年1月9日宣布，未來農曆春節將透過補班挪移調整，從小年夜開始放假，以利國人做好返鄉規畫、分散車流，國教署後續將研議常態性因應措施，以使親子作息同步。

(旺報 )