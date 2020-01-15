賀歲片《殺手撿到槍》是元介、安心亞、納豆及導演梁志強15日晚間舉辦台北首映會。安心亞在片中扮醜成奇怪的懷孕大嬸，嘴角點一顆長毛的師公痣，更裝上特別訂做的暴牙，被納豆恥笑是「哈麥兩齒」。她自嘲造型「真心醜」，更大喊「我都單身那麼久，會不會害我一輩子都單身」。問起感情狀況，她停頓一下回應「沒有桃花」，納豆則搞笑搭腔「沒拍到就不算」，更以過來人口吻說道：「花若盛開，蝴蝶自來」。

安心亞新造型和片中形象一樣「粉紅」登場。（滿滿額娛樂提供）

安心亞在片中扮醜成奇怪的懷孕大嬸，嘴角點一顆長毛的師公痣，更裝上特別訂做的暴牙。（滿滿額娛樂提供）

安心亞為電影不計形象，她坦言拍戲的時候是人生最胖的時候，比現在多5公斤，「因為是喜劇，演得開心，收工也去吃吃喝喝，雖然片中在逃亡一直跑，但還是沒瘦」。是元介則首度挑戰男扮女裝，頗受好評，造型更對自己有「戀愛感」；納豆的女裝扮相雖見怪不怪，但卻是他第一次穿蕾絲胸罩，「裡頭塞了襪子，觸感滿柔軟」，他除了和是元介互相「試貨」，還拉安心亞摸假胸部，更搞笑反過來要摸回去，立刻被安心亞打槍，大喊「好噁心，走開啦！」

電影舉辦台北首映會。（滿滿額娛樂提供）

納豆和是元介男扮女裝，在現場笑鬧不斷。（滿滿額娛樂提供）

是元介因為電影與納豆相識，打開了心裡某部分的邪惡面和尺度，他還爆料：「納豆在扮女裝時，一直搞笑露底褲給我看」，納豆秒回：「當時他看我的眼神越來越不對，害我不敢再繼續逗他」，更大呼「這次最成功就是污染是元介」，讓全場大笑。是元介首次圓夢演出殺手，他回憶到新加坡拍攝雨中打鬥的夜戲，他一共在水裡泡了5天，還要從2樓高處跳躍出場，回台灣才發現自己全身起紅疹。

《殺手撿到槍》賀歲檔，寫春聯祝福。（滿滿額娛樂提供）

《殺手撿到槍》去年以《殺手不笨》在星馬上映，今年則安排台灣賀歲檔登大銀幕，被問起有何差異，導演梁志強解釋：「當時拍攝製作就是發想2個版本，一個星馬版，剪輯和台詞橋段會針對當地觀眾設計；而台灣上映則是國際版，內容也有調整。」談到票房期待，是元介率先發聲，發誓破3000萬票房就先重現女裝靚樣，納豆更在一旁大喊「那我可以露底褲」，而安心亞則等到5000萬再決定獻出好康回饋影迷。《殺手撿到槍》將在23日小年夜上映。

(中時 )