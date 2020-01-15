《Newsweek》日文版在「台灣的今後」專題報導中，以「日本做好了接受台灣難民的準備了嗎？」為題指出，雖然許多分析家認為，人民解放軍侵略台灣、完成統一的可能性相當低，但萬一中國嘗試以武力統一台灣失敗，可能會發生的問題幾乎都沒人提，那就是台灣難民危機。

報導指出，台灣若遭受軍事攻擊，台灣政府一宣布緊急事態，在經濟上有餘力的人可能會開始逃離台灣。最近的輿論調查指出，65.4％的台灣人認為無法擊退人民解放軍，即使侵略失敗，害怕有更近一步危險的人們會陸續離開祖國，那時申請難民資格的人紛紛湧進日本的可能性很高。

日本自1895年到1945年殖民統治台灣，現代的台灣社會無論是交通、語言等，各方面都受到日本的影響。日本歸還台灣之後，國民黨政府實施戒嚴令，在無情地壓制之下，沖淡了殖民統治的記憶，但對日本的感情基本上還是善意的。

許多選擇離開台灣的人，從地理位置近、文化的親近感、歷史性的連結等來看，應該會以日本為目標吧。

報導指出，但是在全世界當中，日本對難民危機可說是尤其準備不足。包括西亞和美國在內，世界各地政府為接受大量敘利亞難民而苦，日本卻一直只當個傍觀者。

日本是全球第3大經濟國，至2017年的5年內，獲認定為難民者不到100人，其最大的理由之一是，日本警戒北韓難民的大量湧入。接受難民消極將導致經驗不足及不完善的難民政策。

完全沒有準備接受難民的日本沿岸，若台灣人大批壓境，日本的經濟負擔會大增，難民在日本國內可能會被當成待罪羔羊。

急就章、沒效率的難民管理體制會對難民和日本人雙方造成社會不安，因難民導致的經濟政策失敗及社會不安增大，也勢必會威脅到政權的支持率。

此外，台灣難民危機可能會重新向日本追究「日本人」的意義。日本統治時代，台灣的領導人為了同樣是「日本人」卻不被賦予政治的權利與人權而戰。有識之士的難民申請者，說不定會拿過去來說事。

(中時電子報)