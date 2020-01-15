9隻雞寶寶已順利抵達雲林，他們花了好一陣子的時間，終於佈置完成教育農場的新家。(圖/摘自何庭歡FB)

選舉期間，韓國瑜開直播孵小雞，如今大選結束，這些小雞又該何去何從？韓辦發言人何庭歡今晚再PO照片指出，9隻雞寶寶已順利抵達雲林，他們花了好一陣子的時間，終於佈置完成教育農場的新家。何庭歡同時也PO出開心跪著與小雞合照的照片，PO文一出短短半小時內，馬上引來破千的網友按讚。

大選結束後，網友超關切韓國瑜先前多次開直播孵的小雞何去何從？有人還因此韓國瑜的行事作風虎頭蛇尾。對此，何庭歡在臉書表示，他們已「搬雞窩」，強調「有始有終才是負責任！」

晚間時何庭歡更PO出多張照片，與大家報告後續進度，「這9隻雞寶寶已經在下午兩點半左右，順利抵達雲林。但因為牠們年紀還小不能野放，蛋編跟農場花了好一陣子佈置他們的教育農場的新家」。

何庭歡說他們已將小雞們放在半室內的網狀溫室內待著，架上了發熱燈泡以及用籠子加紙箱保溫，將其周遭環境設定定溫為32度，之後每兩周調降2度，慢慢讓小雞適應氣溫。她指出雞寶寶們正在適應新環境，未來有新動態，還會與大家更新近況。

何庭歡姊說小雞們在這裡。(影/何庭歡FB)

(中時電子報)