高子涵（左）參演的賀歲片日前辦記者會，一手提拔她的選美教主張如君專程從大陸回台力挺。（全球城市選拔協會提供）

高子涵（右）與《台北物語2-獲利者》 製片余峯銘。（全球城市選拔協會提供）

全球城市形象大使選美皇后出身的高子涵，先前有不少戲劇演出經驗，最近參演的電影《台北物語2-獲利者》讓她成為小清新女神。劇中她飾演的護理師與男主角邱志宇之間逗趣的戀愛模式，片中製造許多「笑」果，演技生活化讓當初邀她演出的製片余峯銘讚不絕口。

今年一開春就是高子涵的豐收年，新書《美后主播》躍上排行榜冠軍、主演電影作品首次成為賀歲片，許多人對外型清新的高子涵印象深刻，網路討論度沸騰。不過，她除了成為暢銷書作家、演員及主持人之外，也希望能有更多人關注她的聲音。

25歲的高子涵，骨子裡有老靈魂，「感覺自己的身上像生長著一棵樹，主幹的名稱叫做『主持』，那是生命；隨著時間和經驗增長，逐漸增加選美皇后、作家、演員枝幹（身分），這才慢慢豐富生命」，認為2020是充滿著機遇和挑戰的1年。

她在YouTube和FB粉專開設《子涵爺爺＆念痴》節目，用溫暖聲音和文字為加班的、失眠的民眾給予一絲慰藉。為何想當「聲優」？她說，說學逗唱琴棋書畫已成為主持人必備基本功，在新媒體衝擊下，大家對主持人的要求也越來越高，如果僅會說話的主持人已經快被淘汰，只能不斷找尋屬於自己且是別人不可替代的風格和特點，才能真正的做到屹立不倒。

(中時 )