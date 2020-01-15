蔡英文總統於今日公布反滲透法，此舉引發國民黨強烈反彈，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，黨團已在今日擬出釋憲聲請書，向大法官提出釋憲。

曾銘宗表示，如果民進黨推動立法真的是為了防堵被滲透，為了國家國民黨團贊成，但立法內容不能侵害人民權益，蔡英文今天公布反滲透法時還針對行政部門交代三點配套措施，顯示當時倉促立法之下法條內容存在很大問題，所以國民黨團配合親民黨團3席立委和無黨團結聯盟的高金素梅委員一起提出釋憲，希望能好好討論反滲透法的內容，把後遺症降到最低。

國民黨籍立委陳玉珍也表示，因為反滲透法對於滲透的定義不明確，甚至一開始也沒訂主管機關，立法過程也沒經過充分討論，完全不符合正常立法程序，因此之前民進黨團在立法院強行通過時國民黨團就表達抗議並決定要和親民黨團一起提釋憲。本來預計選完如果國民黨立委席次增加還可以走立法院內修改法律的途徑，但選完民進黨依然單獨過半，勢不可為，只能提出釋憲。

陳玉珍還說，雖然蔡英文一直強調反滲透法不會有負面影響，但從選前許多民眾被查水錶的案例看，她懷疑民進黨依然會說一套做一套，呼籲蔡政府執法時不要隨便讓人民入罪，如今的兩岸關係讓人憂心，希望蔡總統能有更高智慧好好處理兩岸關係，畢竟兩岸還是需要交流。

(中時 )