手工蕾絲，你有想過它是怎麼織成的嗎？中友百貨創意平台特別邀請到「Bobbin Lace 歐洲傳統編織蕾絲」工藝家張可宸，即日起至2/19舉辦「指尖圓舞曲-張可宸手工蕾絲展」，展出作品包含比利時蕾絲、山區蕾絲、古典蕾絲、俄羅斯蕾絲、現代蕾絲、丹麥蕾絲等42件棒槌蕾絲作品，邀請民眾一同細細品味歐洲工藝之美！

在這42件蕾絲作品中，尺吋最大、最吸引人的作品當屬「台灣之美」，這幅「台灣之美」寬65公分、高105公分，集結了17位工藝家的合作，利用不同的刺繡、編織工法以及多元素材，以各縣市的特色為主要創作內容，再將各縣市作品集結而成完整的台灣，象徵著17位工藝家對於台灣的愛。

張可宸表示，手工蕾絲最早可以追朔到13世紀，是歐洲傳統服飾不可缺少的點綴重點，歐洲婦女們在閒暇時間編織裝飾在服飾、傢飾上，在工業革命以後，蕾絲幾乎都是以機器織成，這項古老的技藝慢慢失傳，她在1990年歐遊時，偶然看到當地婦女以傳統的棒槌編織蕾絲，當下便著了迷。直到1999年得知有人在教學後，便毅然辭去工作特別跑到比利時拜師學藝，以高度的熱忱及誠意打動比利時國寶級老師！

「指尖圓舞曲-張可宸手工蕾絲展」展出作品包含比利時蕾絲、山區蕾絲、古典蕾絲、俄羅斯蕾絲、現代蕾絲、丹麥蕾絲等多種蕾絲工法的作品，透過這場展覽可以看到原來蕾絲也有這麼多種織法，而且，手工蕾絲是相當費時費工的產物，小小面積就得花上一個禮拜慢慢編織，編織蕾絲的細線比髮絲還細，看著棒槌移來移去編出一片美麗的蕾絲，不禁讓人讚嘆古人的智慧。張可宸回台後也授課教學，希望將歐洲傳統技藝傳授給更多喜愛蕾絲的人。

(工商 )