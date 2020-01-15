2020區域立委選情，幾位藍老選將倒了，蔣萬安卻能勝選，很多人說，蔣萬安是藍軍台北市的最後希望，被點名出戰2022台北市長選舉。資深媒體人黃暐瀚卻示警說：蔣萬安若成「落跑立委」，去選市長，會不會因此不能選贏，所以要審慎考慮。

黃暐瀚在Yahoo TV《鄉民大會》中指出，2020區域立委選情，幾位藍老選將紛紛倒了，蔣萬安卻仍能勝選，很多人說，蔣萬安是台北市的最後希望。但以現在的選民結構來看，蔣萬安若立委沒當完就去選市長，會不會因此沒能選贏。他直言，話說在前頭，現在選舉的人口結構，跟20年前已經完全不同，每一年長輩會慢慢逝去，年輕人會慢慢出來。

黃暐瀚分析說，2022年看來蔣萬安算是強的，但整個形勢對他不利，他又是現任立委，到時會被攻擊「落跑立委」，像韓國瑜暫時離開高雄選總統，有些選民不能接受就不會選他；蔣萬安若成「落跑立委」，可能有些選民也會不投他。因此2022選台北市長這件事，蔣萬安要審慎考慮。

黃暐瀚認為，未來縣市長人選，國民黨可能要去栽培會有能力爭取地方支持，而且不要帶職參選。像當市長去選總統，年輕人不會認同；蔣萬安雖然帥，但立委任期沒有做完就去選市長，一樣會被攻擊，雖然蔣萬安被指定是藍軍2022台北市的「救世主」，不過他跑出來選台北市長，不一定會選得上。

(中時電子報)