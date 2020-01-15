英國先前有人提出，可讓倫敦知名地標「大笨鐘」在英國正式脫歐的那一刻鳴鐘，上周遭到國會以成本過高為由駁回。英國首相強森14日提議，可為此發起募款，呼籲市民自掏腰包，支付鳴鐘所需的50萬英鎊（約台幣1950萬元），以確保大笨鐘能見證英國脫歐的歷史性時刻。

大笨鐘目前正在維修，如欲在1月31日晚上12時鳴響，需鋪建臨時地板並裝回鍾錘，加上維修工程將被迫中斷，估計成本高達50萬英鎊。由於下議院已否決撥款案，強森表示，正考慮是否讓公眾一同資助費用。

強森稱，他有意成立稱為「為大笨鐘扔1個先令」（bung a bob for a Big Ben bong）的募款活動。不過他的發言人指出，目前尚無針對上數目標籌款的官方基金，如果有人籌得款項，將與國會商討使用。發言人還強調，政府無論如何都會確保脫歐的大日子被「妥善標記」。

英國下議院議長霍伊爾則大唱反調，敦促民眾考慮是否值得花這麼多錢，只為實行鳴鐘計劃，且鐘聲只有附近居民及遊客才能聽到。

重達13.7噸的大笨鐘是英國民主的象徵，自2017年展開維修工程後，只在除夕夜等重大節日才會鳴鐘，維修工程預計明年完工。

(中時 )