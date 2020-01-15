國民黨今天中常會推舉中常委林榮德為代理黨主席。政界可能有不少人都想問：「林榮德是誰？」

林榮德是誰？他是工業總會的常務理事，是冠軍建材集團董事長，不過，在工總有不少人喜歡稱他是「怪俠」，他雖然不排斥這個「怪俠」稱號，但還是有點不服氣，因為他說，小時候大家說他長得像「史艷文」。

在商界，林榮德因為個急性子，講話超直接，初識他的人會覺得他「有夠臭屁」。不過，他被稱為「怪俠」是稱許他有俠義性格。翻開林榮德的整個歷程，多少可以明瞭他與「俠」這個字的關連。

林榮德曾經是全台最年輕的上市公司老闆，29歲就已成為現更名為冠軍建材的信益陶瓷董事長，33歲時因為經營成績卓越，奪得尊爵獎的首獎，當時明碁董事長李焜耀的排名還在他之後，還曾羨慕地問他：「傳統產業也能這麼賺錢？」

小時候林榮德就很像俠客，國中入學測驗智商161、高中卻換了5所學校才畢業，太聰明只是其中小小原因，真正是因為好「打」抱不平、愛行俠「仗」義；老爸林田村眼見兒子這樣下去不是辦法，召喚他到公司從第一線的生產開始學起。

林榮德也就在18歲進公司做工，是真的當工人，他還記得月薪是2550元，所以當他要買摩托車代步時，是父親幫他付了3萬6千元，可是言明每月要從他的薪水裡扣１千元直到還清，聰明的林榮德當然明白老爸可是把他當成不成材的兒子，因為他的弟弟、妹妹們可都是美國哈佛、史丹佛的碩士、博士。

這反而激發林榮德「不讀書，就好好做事」的意志，一路從工人做到班長、課長，民國67、68年時林榮德設計出一系列名為「太陽一號」瓷磚，為公司賺很多錢，獲利能力飛躍成長，父親花了逾百萬元購買了福特1600CC新轎車、音響、錄影機等犒賞他；這時他也利用周末假日讀完美國西太平洋大學企管系學位。

民國81年是林榮德人生與事業的轉捩期，公司在這個時候上市，父親也決定提早交班，讓林榮德接掌董事長，直接負責經營成敗。其實林榮德把公司經營得算是出色，接手經營後市佔率由原先的排名第8，直接跳升到第1，而且一直保持著「冠軍」的頭銜。

在公司獲利、營運一切順遂時，他老兄跑去選國大代表，當總統的「頭家」，他的俠義性格在國大很受歡迎，認識了很多朋友，對朋友向來不懂拒絕的他，只要是朋友開口要求的投資，他怪俠的彈指神功，輕指一撥就是5千萬元以上，那時他也有錢，公司獲利又好，5千萬對當時的他根本沒感覺。

可是很多個5千萬累積下來就很驚人，況且有些不只5千萬，不少投資是因為信任朋友，沒有細細評估，1998年國揚等地雷股事件爆發時，林榮德跟著受累，光是業外投資的損失就有幾10億，10幾年來賺的大部分錢全賠了進去，用其他資產借款，銀行也不借，更糟的是本業也因為地產事業不景氣，跟著不好，資產都變成「不動產」。

還好林榮德是怪俠，有俠客的硬頸精神，同時在父親「錢可以再賺、信用不能破產」的理念支持下，咬牙苦撐，父親更是將個人資產全數變賣，用私人資本將公司裡的國揚等股票變為個人持有以減少損失，其他的弟妹們也變賣個人資產挹注，力挺林榮德「撐住」；負責任的態度，受到全體銀行支持，信用沒有受到任何損傷，林榮德撐過來了，公司也轉虧為盈，活得好好的。

怪俠林榮德，在國民黨風雨飄搖中代理黨主席，能不能像他的人生路途，開創出屬於自己的「怪俠」之路？認識他的人，其實也很好奇。

(工商 )