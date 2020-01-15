中央氣象局資料指出，今天下午8點41分發生芮氏規模達3.3的有感地震，震央位置在新北市萬里，即在新北市政府東北方24.3公里，地震深度為5.2公里。最大震度新北市萬里3級。

各地最大震度分別為，萬里3級、石門2級、台北市地區2級。

(中時電子報)