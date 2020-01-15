新北20：41規模3.3地震 最大震度萬里3級 20:532020/01/15 中時電子報 杜欣穎 、 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 最大震度萬里3級。（中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局資料指出，今天下午8點41分發生芮氏規模達3.3的有感地震，震央位置在新北市萬里，即在新北市政府東北方24.3公里，地震深度為5.2公里。最大震度新北市萬里3級。 各地最大震度分別為，萬里3級、石門2級、台北市地區2級。 (中時電子報) #萬里 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢新型冠狀病毒肺炎 41人發病1死7重症 13:012020/01/11 兩岸 55歲國寶級女星真心話：皺紋也好過一張塑膠臉！ 13:182020/01/11 生活 血癌鬥士走了 宅神41字吐心情 13:572020/01/11 政治 俄羅斯展示新戰略潛艦、巡洋艦和戰鬥破冰船的模型 20:362020/01/12 軍事 CBA全明星賽》林書豪轟41分 跟MVP擦肩而過 23:342020/01/12 體育 亞洲萬里通攜手Ocard 享受美食同時集哩程 16:272020/01/14 科技 亞洲萬里通攜手Ocard 引爆美食集哩風潮 18:542020/01/14 財經 宜蘭規模2.9地震 最大震度大同鄉南山村4級 03:152020/01/15 生活 《半導體》超豐H1展望正向，續擴產添動能 08:012020/01/15 財經 扎根國際教育 萬里國小邀請里長到校說故事 16:582020/01/15 生活 生活熱門新聞 好市多299限量夯貨又秒殺！網喊：超愛這款 - 生活 早上這樣喝豆漿 中醫師：營養全浪費了 - 生活 喝咖啡益處多 醫：加這2物效果更好 - 生活 春節連假天氣曝光 專家揭最佳出遊時段 - 生活 全聯必買「過年神肉」曝光 網：吃過就回不去 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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