總統府發言人丁允恭今天指前總統馬英九曾表示「稱呼我們的國家是台灣、中華民國（台灣），並沒有問題」。對此，馬前總統辦公室回應，馬前總統從未張口閉口「這個國家」，更一再強調我國的正式國號就是「中華民國」，要求總統府發言人不該顛倒黑白，混淆視聽。

前總統府副秘書長蕭旭岑建議蔡英文總統，世界情勢複雜，蔡總統應審慎處理兩岸關係，維持中華民國與各方勢力之平衡穩定，切莫以一己之意識形態，刻意混淆國號，引發更大爭議。

蔡英文總統是在《BBC》訪問時答覆我們稱自己的國家是中華民國（台灣），遭媒體指控「改國號」「片面改變現狀」，總統府發言人丁允恭今天表示，這不僅是胡亂指控，更是對國際現勢的無知。

丁允恭並舉例，前總統馬英九在2011年出席總統辯論會時所說，「台灣指的就是中華民國，台灣是通稱，就像一般人也不會用正式名稱叫荷蘭和英國一樣。」、「台灣是我們的家園，也是我們的國家」，稱呼我們的國家是台灣、中華民國（台灣），並沒有問題。

更以馬英九當年在總統府的照片舉證，强調在馬前總統任內，包括總統府在內諸多正式場合，也繼續採取這樣的用法。丁允恭說，大選已經落幕多天，這種以藍綠為黑白，充滿意識形態與刻意混淆的指控應該適可而止。

(中時 )