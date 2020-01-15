台股元月持續在12,000點上下高檔震盪，指數驚驚漲，使得表現穩健的存股概念ETF持續成為退休族、存股族偏好的投資選擇。近來受市場資金簇擁，國泰股利精選30 ETF(00701)出現較明顯的溢價幅度，代表其在市場上的交易價格有偏高情形，亦即投資人可能有買貴的風險，投資人在購入ETF時，宜同時了解ETF淨值，避免買在溢價過高的情況，使配息率不如預期。

國泰投信表示，一般ETF的折溢價落在-2%~2%較為合理，ETF造市券商皆會以符合證交所要求之報價條件，積極為ETF提供足夠之流動性。依1/6第一階段收益分配公告，國泰股利精選30ETF(00701)預估每單位配發1.66元的股息，因市場買氣充足，投資人以較高之價格購入之下，配息率可能會進一步降低，另因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成基金總發行在外單位數變動，若基金規模持續擴大，1/16公告之每單位實際配發金額可能不足1.66元，投資人應審慎評估及留意。

國泰股利精選30 ETF(00701)為國內第一檔訴求「優質股息、低度波動」的ETF，追蹤台灣指數公司所編制「台灣股利精選30指數」，持股標的涵蓋獲利穩定的銀行股、高殖利率傳產股及部份科技股，其「存股懶人包」的概念，可作為存股族的投資優選，適合以定期定額方式長期佈局，溢價幅度過高時搶進，可能反而造成損失，故投資人應審慎評估相關風險。

(工商 )