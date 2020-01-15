1月26日，是印度的憲法生效日，官方稱其為「共和國日」，是印度最重要的國家紀念日，每年都會在這一天舉行極有特色的閱兵遊行，現在印度軍隊正在為閱兵綵排在忙碌中。今年的紀念活動將會有第一位女遊行副官，這對於印度女性平權運動具有重要的象徵意義。

Captain Tania Sher Gill, a fourth generation woman army officer, is the first woman to lead an all men contingent at the #ArmyDay parade. Take a look at her Josh.#ReporterDiary by @AbhishekBhalla7#IndianArmy (@adgpi)

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據《新印度快報》(The New Indian Express)的報導，今年印度共和國日閱兵的遊行副官將由塔尼亞·莎吉爾上尉（Tania Shergill）來擔任，她將是71年來，印度共和日遊行的第一位女性遊行副官，這是印度女性軍職人員的一項重要里程碑。

據報導，莎吉爾是軍人世家，她的家族四代從軍，包括曾祖父、祖父到父親都是軍人。莎吉爾本人是2017年3月從印度軍官陪訓學院(Officer Training Academy)畢業，是通信電子系統專業。

莎吉爾來自北印度旁遮普邦(Punjab)，於是旁遮普邦的首席部長阿瑪琳德·辛格（Amarinder Singh）在推特上特別發文祝賀「恭喜旁遮普的女兒塔尼亞·謝爾吉上尉，她在今天率領全軍特遣隊參加共和國遊行的綵排。她也將繼續前進。將於1月26日也會擔正式的遊行副官，。這是所有人的驕傲之日！」

Congratulations to Punjab’s daughter Capt. Tania Shergill’s who is the first woman to lead all-men contingent at the #ArmyDay2020 parade today. She is also going to be the adjutant of the #RepublicDay2020 parade on January 26. A proud day for all! pic.twitter.com/xJmciCwdnM — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) 2020年1月15日

其實，莎吉爾也不能完全算破天荒的創舉，印度軍方為了推動男女平等，去年2019年共和日遊行中，也選派芭芙納·卡斯圖莉上尉（Bhavna Kasturi），擔任特遣隊的領頭官。

事實上，由於印度男女地位不平等的情況仍然嚴重，根據2018年12月的統計數據，印度陸軍當中，只有不到4％的女性入伍，而且多數也僅是樣板角色。所幸這幾年採取了一些顯著的具體措施，來改變男性為主的情況。去年9月，印度陸軍宣布將在部隊中，再增派8名女性，擔任常駐軍官。

(中時電子報)